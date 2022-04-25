少女疑打疫苗死亡案 法醫所：儘速完成死因鑑定

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（中央社記者劉世怡台北25日電）北巿1名少女疑打疫苗死亡逾百日無法入殮，法醫研究所今天表示，經檢察官通報，法醫於19日完成解剖，將儘速完成死因鑑定供檢方參考，並送請疾管署審議死因與疫苗的關聯性。

聯合新聞網日前報導，台北市16歲馮姓少女去年11月10日接種BNT疫苗後，疑不良反應，12月30日過世，但遲遲未能查明死因，遺體冰存百日都變了形，家屬領不到死亡證明，無法安葬；新黨舉行記者會揭露這件不幸案例。

法務部法醫研究所今天發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種後死亡事件，法醫所已訂定「COVID-19疫苗接種後死亡案件司法相驗及解剖注意事項指引」，於民國110年11月2日函頒各地檢署檢察官、法醫人員及解剖法醫執行法醫相驗解剖時，配合辦理。

另外，有關個案死因與疫苗相關性判定的權責，依法醫所與衛福部疾病管制署於110年10月5日討論會議決議，由衛生福利部預防接種受害救濟審議小組綜合各項資料與解剖報告，經審議後進行因果關係研判；如家屬未申請預防接種受害救濟，或已申請救濟但尚未進行審議，可由疾管署召開專家小組諮詢會進行初步研判。

法醫所指出，經查本件16歲少女是由地檢署檢察官於4月14日通報法醫所解剖，法醫所立即指派法醫依前述指引於4月19日完成解剖，採取必要檢體進行鑑驗，法醫將依相關檢驗結果儘速完成死因鑑定報告，提供檢察官參考，並送請疾管署審議死因與疫苗之關聯性。

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此外，民眾投書指「在殯儀館建置CT（電腦斷層掃描）浪費公帑」一事，法醫所表示，自109年起試辦1年3個月，確認CT可以有效協助相驗解剖確認死因，且評估考量若仿照法醫X光車建置行動CT車，並不可行，因CT設備為精密儀器，極有可能因道路顛簸震動，導致機械結構及光學定位系統的準確度下降。

法醫所指出，國內相驗案件每年約1萬9000件，解剖案件每年約1500件，合計逾2萬件，運用CT將可大幅提升法醫鑑驗品質與效率，減少不必要的解剖，正確率達97.7%，之前經1年多的試辦計畫後，決定在北、中、南建置，地點為台北市台大醫院、台中市崇德殯儀館、高雄市第一殯儀館，今年底可望完成。（編輯：李亨山）1110425