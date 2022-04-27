台南7旬翁陳屍自家農地 死因待釐清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市72歲范姓男子27日上午出門從事農務後失聯，晚間6時許被發現倒臥在新營區一處農地，已明顯死亡，警消人員獲報到場處理。范男死因仍有待釐清。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市72歲范姓男子今天出門到自家農田從事農務後失聯，警方獲報搜尋，晚間6時許發現范男倒臥在新營區一處農地，一旁有燒雜草跡象，死因待進一步釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府警察局新營分局晚間接獲民眾報案，指稱家住台南市區的范男上午向家人表示，要到位於新營區的自家田地整理農務，但直到傍晚未返家，警方依家屬所指地點前往查看，發現范男倒臥在一處農地，身旁有把鋤頭，農地還留有燒過雜草的跡象，范男已明顯死亡。

警消人員初步檢視發現，范男手、腳有疑似燒灼傷，現場沒有打鬥等他殺跡證，初判可能是疾病所致或吸入燒雜草濃煙發生意外，但詳細原因還有待進一步相驗釐清。（編輯：劉學源）1110427