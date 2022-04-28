被周玉蔻告偷聲音 顏寬恒：她才造謠抹黑

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（中央社記者林長順台北28日電）媒體人周玉蔻不滿前國民黨立委顏寬恒參加中二選區競選時的競選廣告使用她的聲音「嗯哼」，委託律師提告。顏寬恒今天到北檢出庭，表示周玉蔻才造謠抹黑。

中二選區立委補選期間，當時擔任中國國民黨候選人的顏寬恒推出競選廣告。周玉蔻認為，顏寬恒未經她的同意，將她的聲音「嗯哼」剪進廣告，盜用她的圖片與聲音，涉及侵權，委託律師向台北地檢署提告。

顏寬恒上午到北檢出庭，他受訪時指出，相信外界聽到這個案子一定啼笑皆非，整個案子變成周玉蔻「嗯哼」保衛戰，周女剛浪費完醫療資源後，現在要來浪費司法資源。

顏寬恒表示，當初競選廣告影片內容是要澄清選舉期間多家電視台7個政論節目每天10幾個小時對他的造謠抹黑。周玉蔻對號入座，把別人的澄清當成抹黑。周玉蔻才造謠抹黑。

媒體詢問對父親顏清標連任大甲鎮瀾宮董事長的看法。顏寬恒表示，父親已對外說明，他不再細述，父親身為鎮瀾宮董事長，將繼續做更好的服務，「宗教歸宗教，政治歸政治」。

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周玉蔻因被宣告確診，上午沒有出庭，她在臉書上貼文指出，顏寬恒上次首度遭傳喚，以生病為由未現身，今天若不出庭恐遭拘提，不能不出現。顏寬恒辦公室昨晚以高調發採通方式通知各界，根本「裝模作樣，掩飾內心擔心遭強制處理的恐懼」。

周玉蔻表示，顏寬恒遭她刑事追訴後，居然委請律師同案告發周玉蔻違反「傳染病防治法」及「證交法」，上次出庭時又拿不出證據，「簡直一派胡言」，相信檢察官會秉公依法處理。（編輯：張銘坤）1110428