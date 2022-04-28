大法庭裁定累犯由檢方主張 劍青檢改強烈抗議

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（中央社記者林長順台北28日電）最高法院刑事大法庭裁定，被告構成累犯事實及應加重其刑事項，應由檢察官主張並指出證明方法。劍青檢改今天表示，此舉增加基層法官和檢察官無謂負擔，表達強烈抗議。

最高法院大法庭昨天裁定指出，法院審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官主張被告構成累犯的事實，以及應加重其刑的事項，並具體指出證明方法，法院才進行調查與辯論程序，並作為是否加重其刑的裁判基礎。

檢察官改革團體劍青檢改今天發布聲明表示，裁定恣意解釋、解方錯誤、浪費資源、濫行增加基層法官和檢察官無謂負擔，更將反噬法官及辯護律師，劍青檢改強烈抗議。

劍青檢改指出，在審判實務上，就算被告構成累犯，法官頂多就是從法定最低刑度加重1個月，即便被告不構成「累犯」，但前科累累、素行不良，法官也會納入考量，判得比較重。所以個案中到底構不構成刑法上的「累犯」，對判決結果影響極低。

實務上，檢察官也鮮少以「累犯」特別要求加重或提出上訴，但本件裁定為減輕基層法官工作負擔，竟改以要求檢察官對「累犯」應負舉證責任，此等思維，不只自私，更是無知，甩鍋他人，不僅無解於問題，甚至更將大幅增加基層法官負擔。

劍青檢改表示，一旦檢察官依大法庭裁定意旨，不管被告有沒有爭執，每個案件都去聲請法院調取被告前案確定判決和執行指揮書，甚至調取執行全卷，辯護人更須卷證浩繁影印及審查答辯。影響所及，法官更需詳細調查、審酌檢察官的舉證內容，最後還必須在判決書內絞盡腦汁大作文章，詳細交代是否認定累犯及要否加重刑責的理由。

劍青檢改表示，此等無謂問題，更將成為檢辯雙方日後爭相上訴破口，也為最高法院恣意撤銷找到藉口，案件將更難確定，司法正義更難實現。最高法院自以為是的錯誤解方，舉國司法人員更將繼續為此瞎忙，更無寧日。所謂將帥無能累死三軍，莫此為甚。

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劍青檢改認為，大法庭無視於「前科表」長久以來廣受司法機關認可的法律效力及其對於提升訴訟效益的實效，捨棄「前科表」不用，改要求審查海量的執行文書，充斥形式主義且破壞環境。

劍青檢改呼籲，最高法院大法庭倘欲廢除「累犯加重規定」，應光明磊落明言建議，不應拐彎抹角，更不要亂下指導棋，自行造法，徒然製造更多基層法官、檢察官、書記官、法官助理、閱卷室等人員的無謂工作負擔。（編輯：方沛清）1110428