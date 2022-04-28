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台歐司法交流研討會 探討人民參與審判制度

2022/4/28 18:15
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（中央社記者林長順台北28日電）司法院今天舉辦「2022年台灣歐盟司法交流計畫國際研討會」，以「人民參與審判實務的人權實踐」為主題，就如何實現國民法官制度「以人為本」核心精神等議題深入交流。

為促進台灣與歐洲司法對於人權議題持續對話的機會，司法院與法官學院、歐洲經貿辦事處、法國在台協會、德國在台協會、廢除死刑推動聯盟於今、明2天共同舉辦「2022年台灣歐盟司法交流計畫國際研討會」。

研討會以「人民參與審判實務的人權實踐」為主題，就如何有效提升辯護品質、實踐公平審判及實現國民法官制度「以人為本」的核心精神，進行深入交流，激盪我國人權的新思維，首日共有120餘人參與。

司法院長許宗力致詞表示，台灣與歐盟雖然身處不同的國度，卻有著共同的使命，就是擔任人權的守護者；從2012年開始已進行10年之久的台灣與歐盟司法交流計畫，即是讓台灣與歐洲法界對於各項與人權有關的法律議題，有相互激盪實踐經驗及帶來反思機會，促使人權保障相關機制更加成熟完善。

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許宗力強調，本次研討會海報圖案由許多「人」字構成，象徵形形色色的人共同參與，更在中央以白色的人字呈現「以人為本」的核心思維，契合現代法治國保障人權的核心精神，充分表現了這次國際研討會的理念。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫表示，歐盟致力於在全球推動人權保障、民主以及法治，台灣是歐盟在促進人權發展的重要夥伴，雙方共同享有許多價值，而死刑議題是相關議題中是唯一有歧見之處。他希望本次的研討會能夠提供一個良好的機會，讓台灣與歐盟的專家一同分享看法與經驗。（編輯：李亨山）1110428

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