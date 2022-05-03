綑綁性侵強盜前女友 男子被判刑11年6月定讞

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（中央社記者林長順台北3日電）余姓男子與前女友分手後，竟綑綁、毆打前女友，並性侵對方，還自前女友帳戶轉帳新台幣10萬元到自己帳戶。最高法院今天維持二審認定，依強盜強制性交罪刑判11年6月定讞。

判決指出，40歲有碩士學歷的余姓男子於民國109年1月31日主動與前女友分手，第2天晚間即要求前女友回他住處後，將對方綑綁，並查看前女友手機，了解交友狀況，若不順心就毆打對方，導致被害女子全身傷痕累累。

同年2月2日凌晨，余男脫掉前女友下半身衣物性侵得逞，並強迫前女友幫他口交。余男另以強暴方式，迫使前女友將帳戶中的款項利用網路銀行轉帳新台幣10萬元到自己帳戶中。

判決表示，2月2日中午，被害女子為求脫身，佯稱同意和余男同居，但要返回宿舍拿取物品，余男見前女友已無實際反抗行為，同意前女友離去，但仍對女子恫稱「若張揚此事，將對妳不利」。被害女子脫離余男掌控報警處理。

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新北地方法院審理，認為余男實屬恐怖情人，使被害女子身心受創嚴重，犯罪情節重大，又余男犯後僅坦承傷害、妨害自由犯行，其餘犯行均未見悔意，依強制性交、恐嚇取財罪，判刑5年4月。余男不服提起上訴。

台灣高等法院指出，余男犯案前動輒以「賤貨」稱呼前女友，主動與前女友分手後心有不甘而犯案。案件審理期間仍持續騷擾被害女子，態度惡劣、未獲得被害人原諒，改依強盜強制性交罪重判11年6月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1110503