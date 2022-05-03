登山隊伍分開行動受困 救難人員繞半個台灣救人

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8人登山隊伍登能高山遇上東北季風發威，竟然分開行動，有人體力不支、失溫、斷糧受困而求援，救難人員前往搶救卻碰上中橫坍方不通，繞半個台灣才能前往救援，所幸都平安帶回。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月3日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）8人登山隊伍登能高山遇上東北季風發威，竟然分開行動，有人體力不支、失溫、斷糧受困而求援，救難人員卻碰上中橫坍方不通，繞半個台灣前往救援，所幸都平安帶回。

花蓮縣消防局今天表示，1日傍晚接獲南投縣消防局轉報，指8人登山隊伍中2人因體力不支、失溫以及糧食僅剩1天，受困於能高山與光頭山間大陸池營地，人員因雨褲破損以及下雨衣物均濕，僅剩睡袋保暖而求援。

花蓮縣消防局第二大隊隨即在壽豐分隊成立前進指揮所，並集結警消3人以及林務局南華工作站護管員2人整裝前往救援。

由於中橫道路坍方中斷，因此救援隊伍需經台北往南投仁愛至屯原登山口，得先在埔里過夜，才能一早進入登山口救援。

因自登山口到達受困人員位置需耗費2天，所以前進指揮所也聯繫林務局南投林管處天池山莊、委外承包的光合作用戶外探索公司及米亞桑戶外公司，分頭調度人員協助救援。

委外工作人員1日晚間8時碰到此登山團領隊，確認實際情況為一行8人，其中2人困於大陸池、1人可能在台灣池、2人於卡賀爾山附近、1人紮營於卡賀爾山，領隊與隊員共2人回到天池山莊。

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工作人員依領隊要求，漏夜將脫隊散落的4人帶回山莊；花蓮縣消防局救援隊伍2日下午也抵達天池山莊，發現受困大陸池的2人到達能高山與卡賀爾山間，但因未進食以及接近失溫狀況，無法移動，救援人員與山莊人員研議後，決定今天清晨趕往補給，終於接觸到待援的2人，順利平安帶回。

消防局長林文瑞接受媒體聯訪表示，登山隊伍行前整備不夠周全，碰上東北季風天候不佳，隊伍分散行動導致救援人員人仰馬翻，耗費大量救援能量才完成救援，呼籲民眾登山務必依循花蓮縣登山自治條例做好整備，也應備好保暖衣物及所需糧食，切勿冒險登山。（編輯：謝雅竹）1110503