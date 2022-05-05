高雄小港某五金大賣場遭搶 警鎖定嫌犯偵辦中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市小港區某家五金大賣場5日清晨3時許發生搶案，警方到場採取相關跡證，並經查看店家監視器，已掌握特定對象偵辦中。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄市小港區某家五金大賣場今晨3時許發生搶案，一名歹徒手持疑似手槍恐嚇店員，並將收銀機現金約新台幣2萬元及櫃台2條香菸拿走後逃逸，警方已掌握特定對象偵辦中。

高雄市政府警察局小港分局今天凌晨3時45分許接獲漢民路某家五金大賣場員工報案，指稱賣場遭1名歹徒持疑似黑色手槍恐嚇，並將收銀機內2萬元現金及櫃台2條香菸拿走，得手後逃逸。

店員向警方表示，歹徒亮出1支黑色、疑似槍枝的物品，喝令打開收銀台，然後一把抓起現金等物品，隨即衝出店外，騎上1輛沒有懸掛車牌的機車離開。

警方獲報後，到場採取相關跡證，並經查看店家監視器發現，歹徒疑為1名年輕男子，身戴全罩式安全帽，進入大賣場內恐嚇取財。

小港警分局表示，已成立專案小組，沿路調閱許多監視器畫面比對後，已掌握特定對象並報檢察官指揮，積極偵辦中。（編輯：戴光育）1110505