疑投資失利欠債 高雄男持玩具槍搶五金賣場遭逮

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高雄年約27歲賈姓男子（前右3）為賣場離職員工，疑因近日投資失利欠債，5日凌晨持玩具槍找上前東家行搶。賈男犯案前經過幾週時間縝密規劃，所幸在警方追查下，傍晚仍難逃法網，訊後移送高雄地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄市小港區一家五金大賣場今天凌晨3時多發生搶案，歹徒持玩具槍恐嚇店員，搶走收銀機現金新台幣近2萬元及櫃台2條香菸逃逸。警方鎖定特定人物追查，傍晚逮捕賈嫌送辦。

高雄市政府警察局小港分局今天凌晨3時45分接獲漢民路一家五金大賣場員工報案，指稱賣場遭1名歹徒持疑似黑色手槍恐嚇，並將收銀機內2萬元現金及櫃台2條香菸拿走，得手後逃逸。

店員向警方表示，歹徒亮出1支黑色、疑似槍枝的物品，喝令打開收銀台，然後一把抓起現金等物品，隨即衝出店外，騎上1輛沒有懸掛車牌的機車離開。

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警方獲報後即成立專案小組。小港警分局表示，經沿路調閱監視器畫面，鎖定歹徒特徵，掌握賈姓男子涉有重嫌。檢警傍晚6時20分左右逮捕賈嫌，並查扣犯案衣服、安全帽、香菸2條、玩具槍及搶獲的1萬8500元。

警方指出，賈男年約27歲，是賣場的離職員工，疑似近日投資失利欠債，找上前東家行搶。賈男對附近環境非常熟悉，這次犯案經過幾週的縝密規劃，不僅先拔掉犯案用車的車牌、穿平常沒穿過的衣物，也特別挑沒有監視器的地方走。在警方追查下今天傍晚落網，訊後移送高雄地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1110505