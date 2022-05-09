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恆春警偵查隊長涉不當場所 嚴懲遭記過調職

2022/5/9 18:40（5/10 09:47 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東9日電）屏東縣恆春警分局偵查隊邱姓隊長疑涉足不妥當場所。由於違反「警察人員非因公涉足不妥當場所」規定，遭記過並調整為非主管職務，同時追究相關人員考監責任。

今天在臉書「靠北警察」社群上PO的這張偵查隊邱姓隊長，在包廂內與女子有親密舉動，疑涉足不妥當場所違反風紀。屏東警局今天新聞稿表示，經召開人評會，違反「警察人員非因公涉足不妥當場所」規定，將邱員記過並調整為非主管職務，並追究相關人員考監責任。

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屏東縣政府警察局長劉印宮對於員警涉足不妥當場所深感痛心。他表示，平時三申五令要求同仁不得涉足不妥當場所，對於員警違紀行為，秉持不庇縱、不護短立場與決心，要求從嚴、從速查辦，以維警紀。

全案經督察系統查證，邱員自陳照片時間於1年前拍，當時與友人至恆春鎮一家自助式KTV聚會，席間友人外叫傳播妹到場助興，邱員未予迴避，行為失檢違反警察風紀。另外，照片中2人貼身而坐、未戴口罩，也未保持社交距離，引來網友撻伐。（編輯：孫承武）1110509

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