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男子酒駕撞死人疑肇逃再返現場 遭眼尖警查獲

2022/5/11 17:06（5/11 18:16 更新）
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宜蘭47歲李姓男子10日晚間酒駕撞死30歲林姓男子，警方在現場處理過程中，發現李男駕駛的自小客車停在事故現場附近，前擋風玻璃凹陷、右保險桿明顯毀損，形跡可疑，隨即上前攔查並帶回偵辦，全案涉及肇事逃逸等部分依公共危險罪送辦。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年5月11日
宜蘭47歲李姓男子10日晚間酒駕撞死30歲林姓男子，警方在現場處理過程中，發現李男駕駛的自小客車停在事故現場附近，前擋風玻璃凹陷、右保險桿明顯毀損，形跡可疑，隨即上前攔查並帶回偵辦，全案涉及肇事逃逸等部分依公共危險罪送辦。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年5月11日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭47歲李姓男子昨晚酒駕撞死30歲路人林姓男子後疑似逃逸，當他折返察看時被眼尖警方根據車上撞擊處查獲他涉案。死者家屬痛批，酒駕毀了一個家庭。

羅東警方昨晚近10時30分獲報，羅東鎮中山路一段發生交通事故，經到場發現一名30歲路人林姓男子倒臥路邊，立即送醫治療。警方在現場處理過程中，發現47歲李姓男子駕駛自小客車停在事故現場附近，前擋風玻璃凹陷、右保險桿明顯毀損，形跡可疑，隨即上前攔查，並帶回偵辦。

警方指出，林男經送醫急救不治，李姓駕駛雖未受傷，但酒測超過法定標準值，並坦承涉案，全案涉及肇事逃逸等部分依公共危險罪送辦，雙方肇事責任調查釐清中。

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死者妻子受訪時說，她育有1歲半女兒，肚子內男嬰預產期在9月，男嬰還沒出生丈夫就遇上死劫，父子倆無緣見面，酒駕毀了她的家庭，接下來的生活該怎麼辦。

羅東警方呼籲，請切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，嚴重還會發生交通意外而遺憾終身。警方也將持續加強執法強度，貫徹酒駕零容忍政策。（編輯：李錫璋）1110511

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