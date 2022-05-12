浴室漏水糾紛 男鑽破樓上鄰居天花板遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）謝姓男子懷疑浴室漏水是樓上張姓鄰居所害，興訟求償又敗訴，長年隱忍進而拿電鑽到頂樓朝對方家中鑽洞鑽破水管致住處「下雨」，甚至嗆「讓你感受滴水滋味」，雄檢依毀損罪起訴。

謝男接受警訊辯稱，只是要磨破自己的水管，讓對方感受住處「滴水滲漏」滋味，並不是故意要鑽破謝男住處天花板，其律師也辯護相關犯行是過失，應不構成毀損罪。

不過，高雄地檢署認為謝男持電鑽鑽破張男住處客廳天花板，導致一旦用水，對方客廳就會「下雨」，破壞程度強大，且謝男不具水電工程專業，事前也沒設想防止鑽破對方住處天花板，甚至還嗆聲「我要讓你感受滴水的滋味」，足見是計劃性犯案，偵結後依毀損罪將他起訴。

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檢方起訴指出，家住鳳山同棟公寓的謝男和張男長年因謝家漏水相處不睦，謝男也因住處浴室漏水在民國98年興訟請求樓上住戶張男賠償修繕費用，但遭駁回。他雖無可奈何，但仍對張男心生不滿，一忍就是10多年。

謝男去年10月23日下午4時多，持長達35公分電鑽鑽頭前往住處頂樓，朝頂樓水管旁孔隙向下鑽，結果這一鑽直接挖破水管和張男家中天花板，出現一個鑽頭大小破孔，導致他只要在家用水，水流就會沿著水管和張男客廳天花板破孔灌入，開始「下雨」，全案經苓雅警分局獲報處理，將謝男移送法辦。（編輯：陳仁華）1110512