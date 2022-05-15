屏東清晨大雨 25歲騎士摔落大排水溝身亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東15日清晨下起大雨，25歲男騎士騎車行經內埔鄉一處養殖場時，不慎連人帶車摔落大排水溝內，警消獲報立即前往搜救，騎士被找到已沒有生命跡象，送醫宣告不治，確切事故原因仍在調查中。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）梅雨鋒面報到，屏東今晨下起大雨，25歲男騎士騎車行經內埔鄉一處養殖場時，不慎連人帶車摔落大排水溝內，警消獲報在急流中來回找尋，騎士被找到時已無生命跡象，送醫不治。

屏東縣消防局內埔分隊發布訊息，分隊長賴國雄指出，今天清晨6時40分，接獲民眾報案在內埔鄉的一處養殖場附近發生車禍，緊急趕往現場救援，到場後據現場目擊者指出，在大排水溝內發現機車與騎士，於是立即分2組人員下水，分別往萬丹鄉及內埔鄉方向搜救。

賴國雄說，救援當下因為大雨，大排水溝水深及胸，沿著水流往下尋找1公里未果，不久後雨勢變小、水流趨緩，就在距離事故約40公尺處找到機車，並在機車附近找到25歲男騎士，但已經沒有生命跡象。

屏東縣警察局內埔分局表示，確切事故原因仍在調查中。（編輯：陳仁華）1110515