台鐵維修車海端釀2死1傷案 司機及瞭望員遭起訴

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台鐵局維修工程車110年2月在台東縣海端撞死2名、撞傷1名在鐵軌上工作人員，台東地檢署日前偵查終結，將陳姓駕駛、鍾姓指導員及王姓瞭望員依過失致死等罪提起公訴。照片攝於110年2月23日。中央社記者盧太城台東攝 111年5月18日

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台鐵局維修工程車去年2月在台東縣海端撞死2名、撞傷1名在鐵軌上工作人員，台東地檢署日前偵查終結，將陳姓駕駛、鍾姓指導員及王姓瞭望員依過失致死等罪提起公訴。

去年2月23日上午，台鐵局1輛工程維修車從玉里火車站往南行駛，經過海端火車站後撞上4名在鐵道上施工的道班工人，造成2死1傷。

台東地檢署日前偵查終結，將工程車上接受工程車駕駛訓練的陳姓司機員、鍾姓指導員，以及負責警戒鐵道狀況的王姓瞭望員依過失致死罪提起公訴。

起訴書表示，去年2月23日上午台鐵台東工務段池上道班4名工人申請在海端路段辦理鐵軌養護工程，同時也有維修車工程車申請駕駛實習訓練課程。

接受駕駛訓練的陳姓駕駛、鍾姓指導員在工程車通過海端火車站時，雖發現鐵軌上有人施工，但未及時煞車，以超過時速80公里的速度撞上在鐵道上的4名工人，造成潘姓、劉姓工人死亡，王姓瞭望員受傷。

擔任瞭望員的王姓工人因幫忙施工未進行瞭望，因此未發現工程車靠近，無法即時通知潘姓工人等人離開鐵軌路線躲避。

台東地檢署主任檢察官謝長夏今天接受中央社記者電話訪問表示，陳姓、鍾姓司機及王姓瞭望員涉嫌過失致死、過失傷害罪，日前提起公訴。（編輯：戴光育）1110518