4歲女兒遭男友餵毒致死 生母助棄屍判1年2月定讞

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（中央社記者蕭博文台北20日電）彭姓女子的4歲女兒遭陳姓男友餵毒品致死後，卻協助男友將女兒棄屍於南投。一審判彭女1年10月徒刑，二審認為，彭女參與程度較輕，改判1年2月，最高法院駁回上訴定讞。

判決書指出，彭女、陳男、蔡男為朋友關係，彭女與丈夫離婚後，扶養彭姓女童住在台中市；但她和陳男交往後，讓女兒多次和陳男共處一室，陳男也多次單獨帶女童外出。

2020年6月，陳男在台中市的分租套房內，餵食女童甲基安非他命、FM2等毒品，導致女童呼吸功能抑制而窒息死亡；陳男確認女童無生命跡象後，找蔡男（一審判刑1年2月定讞）、彭女協助棄屍。

一審南投地方法院依遺棄屍體罪，判處彭女1年10月徒刑。彭女上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理；彭女辯稱，事後她身心煎熬，也曾數度祭拜女兒，她知情不報，但沒有積極遺棄屍體的行為，而且她是家中經濟支柱，還有母親、2幼子要扶養，請求輕判並緩刑。

二審合議庭認為，彭女發現女兒死亡後並未妥善安葬，任由陳、蔡棄屍，但她無積極棄屍行為，參與程度較輕，改判1年2月徒刑。但她未能善盡照顧責任，案發後未能說出真相，造成其他親屬難以抹滅的傷痛，不予緩刑。

最高法院日前駁回彭女上訴定讞，涉嫌餵毒的陳男則由法院另案審理，一審依殺人罪判處無期徒刑，目前上訴由台中高分院審理中。（編輯：方沛清）1110520