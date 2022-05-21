澎湖少女無照撞死人案 雙方仍待協調解決

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（中央社澎湖縣21日電）澎湖西嶼外垵村道上7日晚間發生少女無照騎車撞死1名阿嬤，最近雙方可能因賠償問題不合意，引發民代施壓爭議。澎縣議員李添進對不實指控，表達不能接受，盼雙方賠償問題能早日解決。

澎湖縣議員李添進今天在臉書發文表示，7日晚間在外垵村道上，發生許姓少女騎車撞傷60餘歲阿嬤，車禍當天他曾到現場，但當時傷者已送醫，詢問目擊者才知發生車禍，也詢問被害者家屬傷者情況以及是否有家人陪同送醫；當晚得知傷者傷及腦部，可能需後送至本島，於是驅車前往醫院了解家屬需要何種幫助。

李添進表示，被害者家屬在事發後，希望能後送台灣本島，也緊急聯絡直升機，並請新竹地區的民代來協助，但空轉中心不同意後送，後來傷重不治，兩地的民代也全力協助包機包車回新竹治喪等，肇事少女的家屬也同意負擔澎湖包車與葬禮等所有費用。

李添進表示，許姓少女家屬前往新竹向死者捻香時，傳遭家屬推擠受傷，目前也檢具傷單，但自己並未參與，也不在現場，現場發生何事，也不清楚，對於有人在臉書不實指控，無法接受，整個事件過程，從未關說或施壓任何人。

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李添進表示，無照駕駛本來就不對，肇事者家長也未逃避責任，這種不幸的事情誰都不願發生，能體諒受害者家屬的心情，該面對司法的就要承擔，該賠償就要去面對，也希望該事件雙方能有共識早日決解。

家住新竹的阿嬤一家人，在5月7日到澎湖旅遊，當晚在西嶼外垵村道步行時，意外遭15歲許姓少女騎機車撞傷，送醫宣告不治，雙方目前在賠償問題處理不合意下，還待協調中。（編輯：黃世雅）1110521