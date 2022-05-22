傷害賠償金談不攏暴衝拿菜刀理論 遭警辣椒水制伏

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（中央社記者王朝鈺新北22日電）新北市平溪區兩方人馬因傷害案相約調解，未料賠償金額調解不成，前來助陣的鄭姓男子返家拿菜刀怒氣沖沖要上前理論，在場警員見狀立即以辣椒水制伏，訊後送辦。

警方調查，新北市平溪區兩方人馬因先前傷害案20日晚間6時許相約調解，因賠償金額談不攏調解不成，其中一方前來助陣的38歲鄭男認為是對方蔡姓男子提出的賠償金額反覆，才會無法談成，竟返家持菜刀氣沖沖要前往理論。

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在場的新北市警察局瑞芳分局平溪分駐所警員王伯晉見狀，立即上前高喊「好了啦，別這樣」，但鄭男仍不聽勸阻，持續往前奔跑，王伯晉在後追趕，一手抓著鄭男背心，另一手持辣椒水朝鄭男臉部噴灑將他制伏，隨後帶回警局偵辦，訊後依殺人未遂罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳分局長謝龍富今天透過新聞稿表示，同仁能當機立斷，及時化解可能發生的流血衝突，警局將在適當時機表揚，同時呼籲民眾，遇糾紛應理性處理，若無法立即化解可請警方到場協助處理，避免衍生法律責任。（編輯：陳仁華）1110522