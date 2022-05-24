彰化村長性侵服義務勞務女子 判刑4年定讞

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（中央社記者蕭博文台北24日電）彰化縣田尾鄉豐田村前村長陳世賓任內利用監督義務勞務的機會，兩度性侵女受刑人。一、二審均依強制性交、強制性交未遂等罪判處陳男4年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，陳世賓自民國99年起擔任田尾鄉豐田村村長，108年間負責督導彰化地檢署委託執行的義務勞務案件，安排受刑人從事樹木修剪等勞務，及監督受刑人簽到、簽退。

被害女子因案獲法院宣告緩刑，須提供80小時義務勞務；108年10月17日，陳男藉故將女子載往工寮，不顧女子拒絕而性侵得逞；數日後，陳男又將女子載往工寮企圖性侵，因女子頑抗而未得逞；陳男另明知女子未報到服勞務，卻在簽到簿偽造女子簽名。

判決指出，被害女子第一次遭性侵後，即向母親哭訴，並在母親提醒下準備錄音筆，於第二次遭陳男帶往工寮時，錄下陳男犯案時的兩人對話。

一審彰化地方法院審理時，陳男坦承不諱；合議庭認為，陳男所為對司法威信影響甚鉅，但考量他與被害人和解等情狀，依公務員假借職務機會犯強制性交、強制性交未遂、偽造私文書等罪，判處有期徒刑4年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。陳男改口，辯稱與女子是合意猥褻，因擔心遭羈押才認罪。

二審認為，被害女子指證歷歷，並有其他證人證詞可為佐證，且錄音內容顯示女子因反抗而導致錄音模糊，全案事證明確，一審的認事、用法、量刑均無違誤，駁回上訴，維持原判。

陳男不服再提上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。（編輯：張芷瑄）1110524