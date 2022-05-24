新莊2月大確診女嬰死亡 疑涉受虐司法偵辦中

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市新莊區1名2個月大的女嬰21日突然無呼吸心跳，經送醫急救仍不治，採檢PCR陽性，但因女嬰疑受虐，檢方已展開偵辦並報請法醫解剖釐清死因。

新莊1名婦人21日上午9時至10時許餵食2個月大女嬰牛奶後，自己也跟著睡著，表示在當天傍晚6時許醒來時發現睡於身旁女嬰臉色發紫，立即撥打119請求救護。

警消迅速到場救護時發現女嬰已無呼吸心跳，經送往輔大醫院急救至近晚間10時，最後仍宣布不治。同時，醫院採檢女嬰PCR陽性，警方也報請檢方相驗及社政單位處理。

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新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，確診女嬰雖然無明顯外傷，但因女嬰母親查看女嬰時間間隔太久，懷疑涉及不當對待致死，因此，雖然確診者死亡後須24小時火化，但家防中心仍報請衛生局同意延後火化。

她表示，女嬰死亡後第2天就報請檢察官相驗，檢方也覺得可疑，於是啟動司法偵辦，今天安排法醫進行解剖，將待法醫解剖報告出爐後才能釐清死因。（編輯：陳政偉）1110524