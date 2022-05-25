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假冒鎮瀾宮寄恐嚇信 涉案男子遭起訴

2022/5/25 11:17
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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市李姓男子因對部分政治人物不滿，假冒中國國民黨、大甲鎮瀾宮等名義，寄發多封恐嚇信給多名政治人物及立委，經被害人提告，檢方偵辦後依恐嚇等罪嫌將李男起訴。

台中地檢署起訴書指出，72歲李男因收看電視新聞頻道，對部分政治人物不滿，於民國110年2月間至111年3月間，分別以台中市民、中國國民黨、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、法務部廉政署等名義，前往台中、彰化等地郵局郵筒，寄出多封恐嚇信。

李男寄出恐嚇信的對象，包括台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲、國民黨主席朱立倫、總太集團吳姓主席、台中市交通局長葉昭甫與都發局長黃文彬、立委葉毓蘭與鄭麗文及傅崐萁、台中市議會副議長顏莉敏等人。

李男寄出的20封信中，大部分內容為對政治的謾罵，或是假冒鎮瀾宮，向收件人要求捐款給鎮瀾宮，否則就會送「慶記」等內容。

多名被害人收到信件後，委由律師提出告訴，案經台中市警察局刑警大隊偵辦後，今年3月28日持搜索票，前往李男位於台中市太平區的住處搜索，查扣信封、郵票、毛筆等證物。

李男到案後坦承犯案，檢方偵辦後依據證人證詞、恐嚇信件、監視錄影畫面等證據，將李男依偽造文書、恐嚇等罪嫌起訴。（編輯：郭諭儒）1110525

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