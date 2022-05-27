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苗62線錦卦橋路段坍方積水 交通中斷持續搶修

2022/5/27 19:53（5/27 20:06 更新）
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受鋒面影響，苗栗縣泰安鄉苗62線錦卦橋路段落石坍方且一度水淹及膝，有車輛誤闖積水區，當場拋錨。（苗栗縣政府工務處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月27日
受鋒面影響，苗栗縣泰安鄉苗62線錦卦橋路段落石坍方且一度水淹及膝，有車輛誤闖積水區，當場拋錨。（苗栗縣政府工務處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月27日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）梅雨鋒面影響，苗栗縣泰安鄉苗62線錦卦橋路段落石坍方且一度水淹及膝，交通中斷，縣府工務處表示，傍晚路面積水已排除，將清除落石搶修，預計明天上午開放通行。

梅雨鋒面來襲，苗栗縣昨天起持續降下間歇性大雨，縣府工務處表示，縣內道路邊坡崩塌、路樹傾倒及路面積水等阻礙通行案件層出不窮，其中以泰安鄉苗62線5.2公里錦卦橋附近發生落石坍方積水情況最為嚴重，造成交通中斷。

苗栗縣警察局大湖分局透過新聞稿表示，一對李姓夫妻昨晚駕車行經苗62線，因視線不良，闖入已淹水及膝的該路段，車輛陷在水中故障，動彈不得，泰安分駐所員警獲報到場協助，徒步涉水到積水處兩端拉起警戒繩放置警示爆閃燈，封閉雙向道路，並將受困李姓夫妻帶回分駐所內，安排大湖地區旅館住宿。

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警方通報縣府及相關單位，需待雨勢緩和後進行疏通排除，期間不定時巡視管制線，發現仍有車輛硬闖管制線發生同樣拋錨情形，所幸泰安分駐所上午請來拖吊車，將拋錨車輛順利移置。

縣府工務處指出，上午因雨勢過大無法進行搶通作業，下午雨勢減緩立即請廠商進行護欄鑿洞排洪作業，截至傍晚路面積水已經排除；至於路面落石部分，仍待調派機具及人力清除，預計明天上午8時清除完畢開放通行，災害搶修期間，請民眾配合避開該路段。（編輯：張銘坤）1110527

梅雨鋒面來襲，苗栗縣政府工務處表示，縣內道路邊坡崩塌、路樹傾倒及路面積水等阻礙通行案件頻傳，其中以泰安鄉苗62線5.2公里錦卦橋附近發生落石坍方積水情況最嚴重，交通中斷；至27日傍晚積水已排除，將漏夜清除落石，預計28日上午開放通行。（苗栗縣政府工務處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月27日
梅雨鋒面來襲，苗栗縣政府工務處表示，縣內道路邊坡崩塌、路樹傾倒及路面積水等阻礙通行案件頻傳，其中以泰安鄉苗62線5.2公里錦卦橋附近發生落石坍方積水情況最嚴重，交通中斷；至27日傍晚積水已排除，將漏夜清除落石，預計28日上午開放通行。（苗栗縣政府工務處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月27日
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