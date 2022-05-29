越籍男來台旅遊逾期居留4年多 車禍肇逃遭查獲
2022/5/29 12:15（5/29 13:06 更新）
台南市政府警察局第四分局偵辦27日清晨發生的一起2輛機車事故，查出23歲越南籍杜姓男子不僅肇事逃逸，且已逾期居留超過4年。（讀者提供）中央社記者楊思瑞傳真 111年5月29日
（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南蔡姓婦人27日清晨騎機車遭另一輛機車由後方追撞，但對方逕自離開，警方查出肇事者為越南籍杜姓男子，另發現杜男持護照入境旅遊後逾期居留逾4年，依規定送交移民署處置。
台南市政府警察局第四分局今天發布新聞稿指出，蔡女27日清晨7時許騎機車經過安平區華平路與怡平路口，遭同向未保持行車距離的機車騎士從後方追撞，導致蔡女身體手腳多處擦挫傷，肇事騎士未依法停留做必要處置，逕自離開現場。
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警方指出，員警獲報到場後展開調查，30分鐘內循線查知肇事者為23歲越南籍杜男並聯繫到案，雙方酒測值均為0，由於杜男無法提供身分證明文件，經帶往移民署專勤隊查證，發現杜男持護照入境旅遊後逾期居留超過4年，除依肇事逃逸罪嫌移送台南地檢署偵辦，另依規定送移民署專勤隊處理。
第四分局長王子雄表示，平時不斷提醒員警辦案不分大小，員警偵辦此案積極任事，迅速循線查知涉案騎士身分，也使被害人權益獲得確保。（編輯：陳仁華）1110529
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