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汐止情侶機車雙載自摔 男受傷女搶救不治

2022/5/29 19:21（5/29 19:36 更新）
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新北市警察局汐止分局28日晚間獲報，在伯爵街某巷口發生交通事故，騎乘機車的18歲劉姓男子右側身軀擦、挫傷，後座19歲楊姓女子遭拋飛後大力撞擊地面，頭部及全身多處擦、挫傷，2人被送醫治療，楊女搶救1個多小時仍不幸身亡。詳細事故原因待警方進一步釐清。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月29日
新北市警察局汐止分局28日晚間獲報，在伯爵街某巷口發生交通事故，騎乘機車的18歲劉姓男子右側身軀擦、挫傷，後座19歲楊姓女子遭拋飛後大力撞擊地面，頭部及全身多處擦、挫傷，2人被送醫治療，楊女搶救1個多小時仍不幸身亡。詳細事故原因待警方進一步釐清。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月29日
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（中央社記者沈佩瑤新北29日電）新北汐止昨天晚間10時許發生死亡車禍，一對情侶騎機車雙載行經伯爵街巷口時不明原因自摔。女子重傷搶救不治，男子全身擦挫傷、意識清醒，警詢後依過失致死罪嫌送辦。

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新北市政府警察局汐止分局昨天晚間10時許獲報，伯爵街某巷口發生交通事故，騎乘機車的18歲劉姓男子右側身軀擦、挫傷，後座19歲楊姓女子遭拋飛後大力撞擊地面，頭部及全身多處擦、挫傷，2人被送往內湖三軍總醫院救治，楊女經搶救1個多小時仍不治。

警方對劉男進行酒測，其酒測值為0，初步排除有酒駕情形，詳細事故原因待警方進一步釐清。警詢後，依過失致死罪嫌將劉男移送法辦。（編輯：李錫璋）1110529

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