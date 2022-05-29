汐止情侶機車雙載自摔 男受傷女搶救不治

新北市警察局汐止分局28日晚間獲報，在伯爵街某巷口發生交通事故，騎乘機車的18歲劉姓男子右側身軀擦、挫傷，後座19歲楊姓女子遭拋飛後大力撞擊地面，頭部及全身多處擦、挫傷，2人被送醫治療，楊女搶救1個多小時仍不幸身亡。詳細事故原因待警方進一步釐清。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月29日