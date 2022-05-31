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首頁 / 社會

北市情侶吵架找警方協助 竟查出男遭通緝速逮

2022/5/31 11:17（5/31 12:06 更新）
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台北市53歲李姓男子（圖）30日和女友發生口角爭執，警方獲報到場處理，經安撫2人後要查抄證件資料時，發現李男竟是毒品通緝犯且查獲毒品吸食器吸管，當場查扣並解送歸案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月31日
台北市53歲李姓男子（圖）30日和女友發生口角爭執，警方獲報到場處理，經安撫2人後要查抄證件資料時，發現李男竟是毒品通緝犯且查獲毒品吸食器吸管，當場查扣並解送歸案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月31日
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（中央社記者黃麗芸台北31日電）台北市53歲李姓男子昨天和女友因故爭執不休，警方獲報到場處理，經安撫2人後要查抄證件資料時，發現李男竟是毒品通緝犯且查獲毒品吸食器吸管，當場查扣並解送歸案。

台北市警察局松山分局民有派出所昨天接獲報案，指轄內復興北路1處民宅內發生糾紛事件，立即派員到場了解、處理。

經調查得知，李姓女子和李姓男友因感情問題而發生口角爭執，由於雙方爭執不下，李女才向警方報案請求協助。

由於警方到場後，2人已停止爭吵，進一步了解是因誤會才發生細故，現場安撫情緒後，員警請李男、李女出示證件查抄資料，結果意外發現李男於5日遭新北地檢署發布毒品危害防制條例毒品通緝，同時也在他身上查獲使用過的安非他命吸食器吸管1只。

警方當場查扣李男已使用過的安非他命吸管，並將他解送新北地檢署歸案。（編輯：方沛清）1110531

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