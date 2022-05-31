高雄茂林區多納大橋旁女遭沖走 遺體尋獲

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一對夫妻30日在高雄茂林區多納大橋附近發生落水意外，妻子遭河水沖走，丈夫受困沙洲獲救，警消31日上午尋獲落水妻子遺體。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月31日

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）一對夫妻昨天在高雄茂林區多納大橋附近發生落水意外，妻子遭河水沖走，丈夫受困沙洲獲救，警消今天上午尋獲落水妻子遺體，後續將送殯儀館，並待檢方相驗。

警方表示，夫妻年齡約40歲，從裝備、穿著研判應是去戲水。警消昨天下午獲報後，消防特搜人員利用小艇過溪將受困沙洲的丈夫接上岸，但落水的妻子仍下落不明。

高雄市消防局中隊長溫祿仁上午接受媒體訪問表示，昨天接獲茂林區老鷹谷多納大橋有民眾落水，情況危急，出動13車19人、無人機1架、救生艇2艘前往救援，發現有民眾受困於沙洲，緊急救出受困者後，獲知尚有1人落水待救。

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溫祿仁說，消防局昨先將受困者緊急處置，後送旗山醫院，並同步沿岸搜索落水民眾，但至晚間仍搜尋未果。今天持續搜索，派16車27人、無人機2架、救生艇6艘，分為岸巡組、船艇組、岸邊攔截組3組搜救。

上午9時6分，終於尋獲女性落水者，溫祿仁表示，搶救上岸後，已明顯死亡。上午10時許，移交轄區員警後續處理。轄區六龜警分局對中央社記者表示，遺體將送往殯儀館，並待檢方相驗。（編輯：郭諭儒）1110531