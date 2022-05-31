台東男子器捐母遭騙 女子稱無法投胎詐財被送辦

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）1名李姓女子向林姓女子誆稱，林女的兒子死後因捐贈器官而無法投胎，需捐錢做法事化解。因李女持續要求捐獻，林女驚覺受騙向警方報案，警方今天將李女移送偵辦。

林女21年前從柬埔寨嫁到台東縣成功鎮，去年11月她的大兒子在外縣市車禍不治，她依照兒子生前願望，將可用器官全部捐出，林女當作兒子還活在世上，經常在臉書（Facebook）放上她與兒子的照片。

林女昨天突然在臉書貼文指出，她經常拜拜的宮廟有人告訴她，指稱看到她過世的兒子經常跪在廟裡哭，哭得很痛苦，並告訴廟裡的人，因為器官遭母親拿光光（捐器官）無法投胎轉世，需捐錢做法事化解。

林女聽完後，將心裡恐懼告知移民署台東服務站人員陳允萍。

陳允萍今天告訴中央社記者，這名來自台南的李女外號叫「剃頭」，以林女的兒子死後器官捐贈為由，誆稱需到廟裡面辦法事，若不去辦，說不定會對家人造成不利影響。林女難過地問「我是不是做錯事了，我這樣子決定 （捐器官）是不是錯的」。

陳允萍說，這樣手段不知道騙了多少人，利用神明做掩護，假藉神明的神威專門騙人錢財。

陳允萍表示，除了安慰林女是做對的事情（捐器官），同時呼籲社會大眾要認知，捐贈器官是一件非常善良且大愛舉動。

台東縣警察局成功分局今天發布新聞稿指出，這起詐騙案，警方已將涉案的李女傳喚到案，並移送台東地檢署偵辦。

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成功警分局表示，林女的兒子在外縣市交通意外過世，林女捐贈兒子的器官。李女以此誆稱需作法消災，捐獻錢財。林女夫婦在交付萬餘元錢財後，持續遭對方告知應繼續捐獻，驚覺受騙後向成功警分局報案。

成功警分局呼籲，有心人常利用民眾健康及運勢遭逢劇變等情況行騙，正當宗教信仰絕不會要求信眾將財產拿出「施法」，遇到可疑搭訕，應提高警覺，尤其是有談及金錢等疑似行騙情形，應立即撥打165或110查證、報案，以免上當。（編輯：戴光育）1110531