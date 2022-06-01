空軍蔡學良中彈身亡國賠案 蔡母提再審敗訴確定

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（中央社記者蕭博文台北1日電）空軍中士蔡學良97年間於靶場中彈身亡，軍方遭判國賠148萬元確定。蔡母認為有新證據證明蔡學良沒有過失，就國賠案聲請再審但遭高院駁回，案經最高法院駁回蔡母上訴確定。

蔡學良母親尤瑞敏提起國家賠償訴訟主張，蔡學良原於防空砲兵指揮部第954旅第625營第1連擔任士官；97年5月9日，第1連借用陸軍台東地區指揮部太平營區靶場，實施國造T65式步槍25公尺歸零射擊訓練。

尤瑞敏主張，蔡學良為排除槍枝故障而拿取T65步槍，但步槍尚有1顆子彈卡在槍膛，導致排除故障時，槍枝走火擊發子彈射中頭部致死，以現場指揮官、安全督導官等人有過失為由，向空軍司令部求償新台幣500萬元。

一審台北地方法院判尤瑞敏敗訴，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，現場指揮官、安全督導官未盡維護靶場射擊安全之責而有過失，但蔡學良違規到射擊線排除故障也應負一半過失責任，過失相抵後判空軍賠償新台幣148萬元，案經最高法院駁回上訴確定。

尤瑞敏於109年3月9日對國賠確定判決向高院提起再審，主張國防部108年底委託國立台灣大學醫學院法醫學研究所教授李俊億針對「空軍士官所受槍傷，是否可排除係因65步槍及子彈所致」進行鑑定，發現有未經原確定判決斟酌的證物。

尤瑞敏聲請再審主張，李俊億的報告、國外影片及文獻，認為蔡學良的槍傷是手槍所致，而不是步槍。蔡學良無過失，原確定判決適用過失相抵規定，顯有錯誤。

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高院認為，尤瑞敏所提的新證據部分與民事訴訟法規定的要件不符；此外，尤瑞敏是在104年7月22日收受最高法院判決確定而知悉法院認定蔡學良有過失，在行政院108年11月6日第三次協調會已知悉李俊億其中一份研究報告，卻在109年3月9日才提起再審，此部分已逾知悉後30日期間，提起再審之訴無理由、不合法，駁回再審之訴。

尤瑞敏不服再審之訴遭駁回，向最高法院提起上訴；但最高法院認為，高院判決並無違背法令，日前駁回尤瑞敏上訴，本件再審之訴敗訴確定。（編輯：李錫璋）1110601