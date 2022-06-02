摩鐵藏針孔業者遭控撂話老闆是檢察官 雄檢徹查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄2日電）吳姓夫妻投宿高雄摩鐵卻在房內發現針孔攝影機，且有網友更控業者嗆「老闆是檢察官」，別把事情鬧大。雄檢回應，經初步查證旅館老闆並非司法官，將查是否有其他負責人。

高雄市政府警察局小港分局發布訊息說明，吳姓夫婦5月31日晚入住汽車旅館後，6月1日凌晨因習慣使用探測針孔攝影機APP，不料真的在電視牆螺絲孔內偵測出異常訊號。警方獲報到場確認是隱藏式攝影機，並受理夫婦控告妨害秘密。

不過，有網友事後更在臉書「爆料公社」發文，指控業者曾反嗆「老闆是檢察官」，希望吳姓夫婦不要把事情鬧大。業者則向警方喊冤稱，案發房間重新裝潢後已有上千人入住，懷疑是其中房客裝設。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對摩鐵老闆是否真的是檢察官，高雄地檢署接受媒體採訪指出，公務人員依法不得兼職，法官法中也有嚴謹規範。經初步查證目前掌握的旅館負責人未發現有司法官身分。至於是否另有其他負責人或幕後經營者，檢方將繼續清查。

雄檢表示，另房客提告業者涉嫌妨害秘密部分，小港分局已檢卷報請檢方指揮分案調查，除查明此案外，如有發現公務員涉案或包庇舞弊情事，絕不寬貸，必會深入追查，以清吏治。（編輯：謝雅竹）1110602