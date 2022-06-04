更多編輯台推薦新聞：
專訪／烏克蘭哈爾科夫市長：感謝台灣人善心 盼戰後來訪
國際

專訪／烏克蘭哈爾科夫市長：感謝台灣人善心 盼戰後來訪

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄男酒駕被攔求援 遭母親當場甩巴掌教育

2022/6/4 11:45（6/4 12:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄吳姓男子酒駕（中）遭攔查，下車後先是藉口肚子痛要求上廁所，又打電話向母親求救，不料吳母（右）到場後直接甩兒子巴掌並怒罵為何酒駕，全案依公共危險罪送辦。（高雄市政府警察局林園分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月4日
高雄吳姓男子酒駕（中）遭攔查，下車後先是藉口肚子痛要求上廁所，又打電話向母親求救，不料吳母（右）到場後直接甩兒子巴掌並怒罵為何酒駕，全案依公共危險罪送辦。（高雄市政府警察局林園分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄吳姓男子酒駕遭攔查，期間還藉口肚子痛想逃、打電話找媽媽求救，不料吳母抵達當場痛甩兒子巴掌怒罵為何酒駕，最後吳男酒測值達1.31毫克，全案依公共危險罪送辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市政府警察局林園分局今天上午發布新聞稿指出，39歲吳男日前因駕駛自小貨車行經大寮區大寮路沒繫安全帶遭員警攔下盤查，且員警還眼尖發現他車窗旁有一瓶啤酒，且渾身酒氣，當場要求下車接受呼吸酒測，告知酒駕相關權利跟罰則。

不過，吳男下車後卻祭出拖延戰術，先是藉口肚子痛要求上廁所，又打電話向母親求救，叫媽媽趕快來解救他。沒想到媽媽到達因愛之深責之切，當場痛甩兒子巴掌，怒斥他不要喝酒開車「為什麼都不聽」，吳男酒測值高達1.31毫克，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1110604

延伸閱讀
台中酒駕男撞死騎士肇逃 再撞2車被查獲送辦高雄男酒駕釀1死3傷遭羈押未禁見 法院：檢方證據不足
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族