職業賭場不設防 台南警逮31人送辦

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台南市政府警察局第三分局4日凌晨在安南區總安街一處透天民宅破獲天九牌職業賭場，逮捕負責人32歲莊姓男子、屋主43歲李姓女子及29名賭客。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月4日

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（中央社記者張榮祥台南4日電）今天是端午連假第2天，台南市警局第三分局在台南市安南區破獲天九牌職業賭場，逮捕31人。警方調查，這個職業賭場開設在民宅2樓，完全不設防，讓警方得以長驅直入。

台南市政府警察局第三分局今天凌晨2時許在台南市安南區總安街一處透天民宅破獲天九牌職業賭場，逮捕負責人32歲莊姓男子、屋主43歲李姓女子及29名賭客，查扣賭資新台幣7萬多元及賭具等。

警方調查，莊男5月25日才向李女承租房子，在2樓開設賭場時間不到10天，被逮賭客全是台灣人，包括23名男子及6名女子，年齡多在40歲至50歲之間。

讓警方訝異的是，這間職業賭場不像其他職業賭場戒備森嚴，完全自由進出，讓警方得以長驅直入，但現場眾人嚴守防疫規範，全都戴好口罩，警方也未發現違規外出的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者。

警方訊後依賭博罪嫌送辦莊男及李女，其他賭客以違反社會秩序維護法裁罰。（編輯：黃世雅）1110604