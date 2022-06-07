控住戶爆料違反個資法 檢察官劉承武提告敗訴

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（中央社記者劉世怡台北7日電）曾被爆料違規當主委還咆哮住戶的檢察官劉承武，以許姓住戶提供資料給記者爆料，違反個人資料保護法等提起刑事自訴，一審日前判許無罪。可上訴。

劉承武提告主張，民國109年7月14日許姓住戶在社區管委會會議上擅自錄影，經他4度制止仍繼續錄影，而不法蒐集取得該次管委會開會影像，又未經他同意，即將該錄影影像加以節錄、刪除，連同他的職業等個人資料併同提供某週刊記者。

劉承武主張，週刊記者引用這些影像作成報導，且許男提供錄影內容未加遮蔽他的影像，經週刊製成網路新聞影像報導，而為不法處理及利用，足生損害於他，許姓住戶行為違反個人資料保護法等規定。

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一審台北地院認為，許姓住戶公布劉承武的影音及其他個人資料給媒體記者，目的是為指出劉承武處理公共事務的妥適性而引起輿論重視，以保障該社區住戶的權益，認為這是為增進公共利益所必要，實際沒有做為其他不當利用，在必要範圍內利用劉個人資料，沒有違法。

台北地院指出，許姓住戶蒐集、處理及利用劉的個人資料行為，目的在留存此公共事務的討論過程，並促使媒體關注此事以增進其社區的公共利益，沒有損害劉隱私及人格權的意圖，判許男無罪。（編輯：方沛清）1110607