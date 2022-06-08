中廣控告涉嫌背信 李登輝、劉泰英獲不起訴

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（中央社記者蕭博文台北8日電）中廣控告前總統李登輝、前國民黨投管會主委劉泰英主導賤賣帝寶土地與高價買大樓，涉嫌背信。北檢認為，犯罪嫌疑不足，且李登輝已過世、全案已超過追訴時效，今天處分不起訴。

全案起於，不當黨產處理委員會於民國108年認定中國廣播公司是國民黨附隨組織，總計追徵新台幣77.3億元，其中最大筆的金額為豪宅帝寶所在的土地，被追徵67.3億元。

中廣董事長趙少康當時出面表示，95年購買中廣股權時，早已與國民黨沒有瓜葛，黨產會若要追徵出售帝寶土地的得利，應該要向國民黨追徵，而非現在的中廣。

中廣並對李登輝、劉泰英提出背信罪告訴，指時任國民黨黨主席李登輝與劉泰英主導賤賣帝寶土地，並高價購買松江路大樓、林森路大樓，懷疑有佣金流入台灣綜合研究院或相關人士。

台北地方檢察署調查，關於中廣指控帝寶土地遭賤賣一事，劉泰英已在另案獲判無罪確定；此外，經清查台綜院、被告與親屬金流，並無發現異常。

北檢認為，全案犯罪嫌疑不足、李登輝已過世，且中廣指控的犯罪事實發生於88年間，依舊法規定，證券交易法背信罪的追訴權時效為10年，中廣於108年提告時，追訴權時效已完成，因此全案不起訴。（編輯：李錫璋）1110608