議員追恩恩案後續 新北衛生局：無錄音設備

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）民進黨新北市議員張志豪追恩恩案後續，要求新北給完整記錄報告，但他晚間說，衛生局竟沒稱電話錄音設備，無法提供錄音檔，從頭到尾全是欺騙。

民主進步黨新北市議員張志豪9日發文給新北市府秘書處、消防局、衛生局、研考會，要求新北市政府在10日12時以前，提供新北市中和2歲男童「恩恩」因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡案的市府內部「消防局與衛生局的通聯紀錄，完整記錄報告」。

他說，依據媒體報導，有不具名吹哨者表示，市府內部已有恩恩事件的檢討報告，這份報告已在9日外傳，因此，要求局處提供這份報告。若媒體報導不符事實，市府內部也無吹哨者指稱檢討報告，也請詳實說明。

張志豪今天晚間接受中央社記者電訪表示，令人失望與遺憾的是，市府10日晚間9時才發文回函給服務處，也沒有通知助理和服務處，直到今天才獲悉。

張志豪表示，市府全盤否認有精進作為與檢討報告，原來新北市長侯友宜口口聲聲強調會全力協助「恩恩」爸爸瞭解當天情況，從頭到尾都在敷衍，且市府一定是沒有說真話。

張志豪表示，衛生局回函稱沒有裝設電話錄音設備，無法提供錄音檔；既然如此，新北市衛生局長陳潤秋應該早就要直接對外界說明。原來社會各界高度關注的「消失的81分鐘」錄音檔，從頭到尾全是欺騙。

張志豪說，請侯友宜不要再轉移焦點，企圖以司法途徑蓋牌，如此欺騙「恩恩」爸爸，請侯友宜向「恩恩」爸爸道歉。他也將於下星期一，將市府回函補提供給監察院，作為日前提出檢舉的補充資料。

新北市衛生局今晚表示，衛生局的總機並沒有對外錄音，因此無法提供，且衛生局與雙和醫院、中和衛生所和消防局間的處置過程的紀錄，都已經在2日提供給「恩恩」爸爸。對於市議員的來函，衛生局員工努力工作加班，已回覆給市議員。

新北市消防局今晚表示，對於張志豪要求消防局提供與衛生局的通聯紀錄與完整記錄報告案，相關通聯內容與處置已提供給「恩恩」爸爸，且在恩爸到消防局聽取錄音檔時，向他說明。

消防局說，對張志豪要求的「吹哨者指稱之檢討報告」，因沒有檢討報告，因此無法提供給張志豪。（編輯：郭諭儒）1110611