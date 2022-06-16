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嘉市受理5起跟騷案 對女方辱罵盯梢警開告誡書

2022/6/16 13:40
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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）跟蹤騷擾防制法今年6月施行，嘉義市警察局已受理5起跟蹤騷擾案，其中3起是前男友辱罵、破壞汽車，另2起是男方不當追求，到住處盯梢、跟蹤，均開出告誡書，約制行為人。

嘉義市警察局婦幼隊長吳聖琪今天告訴中央社記者，受理的5起跟蹤騷擾案件中，其中3起是前男女朋友間案件，男方不甘分手辱罵女方、前往女方住處騷擾、破壞汽車、甚至在網路上散布妨害名譽影片等，讓女方心生畏懼。

吳聖琪指出，這3起屬於家暴併跟騷案件，被害人除可提出刑事告訴外，並可直接依家庭暴力防治法聲請保護令；目前女方均暫時不願提出告訴，警方先開出告誡書，由員警親自送達，約制告誡行為人。

另2起則是男方不當追求女方案件，男方無視女方的拒絕，仍不斷到女方住處盯梢、跟蹤、要求約會等，令女方感到恐懼且嚴重影響生活，女方便向警方求援。因女方也暫時不願提告，警方開出告誡書、約制。

吳聖琪表示，這5起跟蹤騷擾案件中，如果2年內男方再實施跟蹤騷擾行為，女方不僅可再次提出跟蹤騷擾告訴外，還可向法院聲請保護令。

吳聖琪說，跟蹤騷擾發生原因，包括有迷戀、追求未遂、權力與控制、性別歧視、性報復或性勒索等，被害人為女性、加害人為男性的比例約占8成。（編輯：謝雅竹）1110616

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