自小客車撞變電箱四輪朝天翻車 1人輕傷送醫

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一輛自小客車17日凌晨行經彰化芬園鄉彰南路2段時，失控撞上路旁變電箱及轎車，因撞擊力道大，自小客車四輪朝天翻車。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月17日

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）一輛自小客車今天凌晨行經彰化芬園鄉彰南路2段時，突然失控撞上路旁變電箱及轎車，因撞擊力道大，自小客車四輪朝天翻車，警消趕到現場救出2人，其中女乘客輕傷送醫無大礙。

彰化縣警察局彰化分局一名員警指出，張姓男子凌晨3時左右駕駛自小客車載著羅姓女子，行經彰化芬園鄉彰南路2段時，轎車突然失控撞上路邊的變電箱及一輛停放在路邊的轎車。

由於撞擊力道大，自小客車四輪朝天翻覆在馬路上，巨大聲響也吸引附近民眾出門查看，打119報案，警消到場後除救出車內的張男及羅女外，也趕緊通知相關單位修理變電箱，以免附近住戶停電。

警方指出，羅女右手骨折、臉部撕裂傷，送醫後已無大礙，張男事後接受酒測，但酒測值未超標；至於肇事原因及責任歸屬，尚待調查。（編輯：李錫璋）1110617