堤麥公司未經核准製售醫療口罩 負責人遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北17日電）堤麥策略行銷有限公司涉嫌擅自製造「P99口罩」，並宣稱為醫療口罩，銷售金額達607萬餘元，彭姓負責人還撕毀衛生局人員文件。士檢日前依違反醫療器材管理法等罪起訴彭男。

士林地檢署起訴指出，堤麥公司未經衛生主管機關核准，於民國109年5月至110年9月間，擅自製造屬於醫療器材的醫療用口罩，品名為P99美國FDA頂規超強防護口罩。

堤麥公司透過購物網站銷售，宣稱口罩符合CNS14774等醫療口罩標準，可阻隔新型冠狀病毒，銷售金額達新台幣607萬餘元。

新北市衛生局獲報，去年6月30日前往堤麥公司廠房稽查，發現「P99口罩」宣稱能隔離新型冠狀病毒，並請現場員工於藥物檢查現場單簽名；彭姓負責人不滿檢查現場單上註記「本表查填事項均與事實相符，並無異議」，要求已離開的衛生局人員回到廠房，當面撕毀檢查現場單。

彭姓負責人坦承公司未領有製造醫療口罩的許可證，但辯稱公司製造、販賣的是一般布口罩，並非醫療器材。

檢察官日前偵結全案，依醫療器材管理法販賣擅自製造醫療器材、刑法毀損公文書等罪嫌起訴彭男。（編輯：李錫璋）1110617