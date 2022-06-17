逃逸女移工疑遭雇主虐待 北市警通知涉案人說明

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（中央社記者劉建邦台北17日電）網友在臉書社團貼文，有移工疑遭虐待。北市警方今天表示，日前獲報印尼籍女移工稱長期遭雇主虐打，因是逃逸外勞，除通知移民署處理，並受理報案，將通知涉案人到案說明。

台北市警察局士林分局今天在媒體群組發布新聞訊息指出，針對有網友在臉書Facebook社團天母幫貼文，有移工疑受虐，在13日接獲報案，有外籍移工疑遭毆打，派員前往現場發現，一名印尼籍女子稱長期遭雇主虐打，向其友人求助，友人雇主通知印尼經貿代表處並報警。

警方表示，網友在臉書社團貼文稱印尼籍移工遭雇主凌虐軟禁長達14個月期間，手機被沒收，期間遭毆打到骨折，有耳膜破裂並遭熱水燙傷等狀況。

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警方指出，經查印尼籍女子為逃逸外勞，聯繫移民署專勤隊後，由代表處人員陪同女子至移民署報到，再前往醫院驗傷，後續也到警局提告，將通知涉案人到案說明。

移民署表示，北區事務大隊台北市專勤隊日前獲報後，依權責進行鑑別，因當事人有遭受勞力剝削及傷害狀況，將協助安置及照護，確保人身安全無虞，若當事人遭受人口販運等情形，將深入追查後移送司法機關偵辦。（編輯：方沛清）1110617