賽鴿放飛訓練遭擄勒贖 北市警逮2嫌救出16隻肉票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北21日電）擄鴿集團犯嫌何姓和吳姓男子鎖定秋季賽鴿放飛訓練期間，於賽鴿必經路線的山區和河床架網擄鴿、勒贖，至少10人受害，北市警循線逮2嫌並深入山區救出遭囚16隻肉票賽鴿。

台北市警察局刑事警察大隊偵二隊長黃瀰嬗今天對外表示，由於目前適值秋季賽鴿放飛訓練期間，以58歲何男、46歲吳男為首的擄鴿集團看準時機，於賽鴿必經路線的山區、河床架網擄鴿，再向鴿主勒贖，威脅若未匯款者就殺害其賽鴿。

多數鴿主不捨心愛的賽鴿選手，多依犯嫌指示匯款贖回。

市刑大知悉後偕台南市警察局佳里分局共組專案小組執行查緝，於16、17日在基隆地區將主嫌何男和吳男查緝到案，且當場查扣涉嫌網鴿勒贖證物一批，包括存摺簿、手機、鳥網、彈弓、彩帶、筆電和贓款新台幣3.3萬元證物。

但專案小組苦尋不到遭擄的賽鴿們，研判這些待處理肉票可能遭犯嫌藏匿山區，經連夜偵詢犯嫌得知大致地點後，翌日派員翻山越嶺深入基隆市七堵山區，順利於山區草叢中尋獲、救出16隻正在沉睡中的賽鴿，犯嫌以黑色塑膠袋覆蓋鴿籠作為掩護。

警方已知此案受害者至少10人、財損共約200萬元，全案詢後將2嫌依涉組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、竊盜等罪移送台南地檢署偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

專案小組隨後也透過肉票鴿環逐一聯繫飼主領回愛鴿，發現受害者多居住於雙北及桃園一帶，有些飼主甚至還不知道其賽鴿遭竊，對警方積極偵辦作為深感謝意。

其中被害的蕭姓飼主表示，日前接到肉票恐嚇勒贖電話要求需支付2萬元才能贖回愛鴿，他因向犯嫌砍價5000元而遭話務手不滿掛電話，之後內心一直忐忑不安，直到接獲警方致電通知領回愛鴿時，才欣喜不已、放下心中大石。（編輯：李錫璋）1110621