新北八里角頭遭槍擊身亡 槍手判刑19年半

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（中央社記者蕭博文台北23日電）新北市八里區林姓角頭110年間遭槍殺身亡，士林地方法院認為，蔡姓槍手配合李姓男子買凶殺人，視他人生命如草芥，今天依殺人罪判處有期徒刑19年6月。得上訴。

士林地方法院新聞資料指出，李姓男子（另案審理）於民國110年2月間以高額報酬，囑託蔡姓男子朝林姓男子開槍，並由魏姓男子（另案審理）提供作案用手槍，另帶蔡男至林男時常出入的處所勘查環境。

110年4月12日，蔡姓男子前往新北市八里區華峰一街等候，見被害人現身即朝被害人上半身連開2槍；被害人當場倒地大量出血，送醫不治；蔡男犯案後跑離現場，主動向新北市政府警察局蘆洲分局八里分駐所投案。

新聞資料提到，蔡姓男子對殺人等犯罪事實坦承不諱，並供稱多年前曾遭被害人教唆手下傷害；而蔡男近距離朝被害人連開2槍，法院認定有殺人的直接故意。

士院認為，蔡男只是主觀臆測被害人曾對他不利，但事實上兩人多年沒有接觸往來，不可能持續存有致被害人於死之意，認定蔡男犯案動機主要是起於受李姓男子以高額報酬買凶。

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士院審酌，蔡男手段凶殘，使被害人家屬失去至親，並使一般民眾就此社會重大刑案感到不安，但並無持槍恫嚇、濫傷無辜旁人等情況。

士院並考量蔡男自白犯行、未與被害人家屬達成和解而未有完全悔意等情狀，認為蔡男惡性未達須永久隔絕於社會的必要，檢察官求處無期徒刑尚嫌過重；但蔡男無視國家重刑禁令，將他人生命視如草芥，亦不宜輕縱，依殺人罪判處有期徒刑19年6月。（編輯：張銘坤）1110623