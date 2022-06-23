確診居隔者外出購餐逆向停車遭盤查 竟是通緝犯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東一名確診居隔者蘇姓男子竟外出購餐，因逆向停車遭警方盤查，蘇男稱肚子餓沒人幫忙，不得已才外出購餐；警方進一步查詢蘇男身分，發現蘇男竟還是通緝犯。

台東縣警察局台東分局豐里派出所長黃財源今天告訴媒體，他和警員李奕德日前凌晨執行巡邏勤務時，在轄內見一輛汽車逆向停車，遂上前盤查駕駛，沒想到駕駛蘇男向警方坦承是確診者，目前正在居家隔離，因肚子太餓，沒人可幫忙購餐，逼不得已才開車外出購餐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃財源說，他進一步使用警用電腦查詢男子身分，發現蘇男竟然是台東地檢署發布的毒品通緝犯，當場告知相關權利依法逮捕偵辦，另蘇男違反居家隔離規定將函請衛生機關裁罰。

台東縣警察局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者應遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，隔離期間應留在家中，非緊急狀況，切勿私自外出，增加他人染疫風險。（編輯：陳仁華）1110623