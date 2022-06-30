恩恩爸研究加速法律行動 侯友宜：配合司法調查

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）恩恩爸爸表示，不認為新北市府會提交恩恩送醫案完整報告給中央，他正研究加速法律行動；新北市長侯友宜今天表示，理解家屬的心情，全力配合司法調查。

新北市中和區2歲男童「恩恩」在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情期間，確診後轉重症，經衛生福利部雙和醫院及台大醫療團隊搶救仍不治。

恩恩的爸爸林先生29日晚上在政論節目中表示，他不認為市長侯友宜會將完整的送醫資料提交中央，且侯友宜會利用對付他的手法去對付中央，他將與律師研究加速法律行動。

市府衛生局長陳潤秋下午在疫情說明會被問到此事時表示，衛福部的公文已經收到，中央要新北市就恩恩案子提出調查報告，市府就會依內文做調查報告回覆給指揮中心，至於提告的事情，市府予以尊重。

衛生局表示，6月28日下午收到中央來函要求，提供該確診病例的就醫過程調查報告。將會針對4月14日處置恩恩個案就醫過程，包含消防局及衛生局兩個單位的資料，整理後提供。

衛生局告訴中央社記者，調查報告內容包括，個案通報時的狀況、就醫過程的相關時序、處置過程，進行詳細完整說明，並依公文內容，整理完畢後就函覆中央疫情指揮中心。

消防局說，提供給恩恩爸爸的譯文、處置作為等都很詳盡，也邀恩恩爸爸到消防局聆聽報案紀錄錄音，整個救護過程重點關鍵是救護當下有沒有及時的作為。

侯友宜上午視察行動不便長者及身心障礙者到宅照護隊，被問到此事時表示，家屬的心情可以完全的理解，在司法的調查下，市政府都會全力的配合。（編輯：張銘坤）1110630