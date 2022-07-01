台中警破獲保險箱竊盜集團 鎖定知名連鎖店家下手

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市警察局今天宣布破獲保險箱竊盜集團，6月間在台中、桃園、彰化等地區，鎖定多家知名連鎖店家行竊，警方查獲4名集團成員，依法移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局今天召開記者會說明，6月29日破獲保險箱竊盜集團，集團涉犯多起知名連鎖店家保險箱竊案，經會同桃園市警察局成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

警方指出，經查戴姓主嫌6年前就用相同手法在北部地區流竄犯案，2至3人分工，專挑知名連鎖店家下手，之前北部一之軒、瓦城、糖村等連鎖店家都曾被害。

警方表示，戴嫌假釋期滿南下台中投靠友人，仍賊性不改，返回北部挑選共犯，在6月間鎖定台中市知名連鎖火鍋店、餐飲店及五金行等店家，利用凌晨時段破壞入內行竊，店家損失近新台幣30萬元。

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警方調查發現，集團犯案前先竊取車輛作犯案工具，行竊時穿戴手套、雨衣、安全帽，針對店家保險箱內財物行竊，有時甚至帶走整組保險箱，犯案時間均在1、2分鐘內即逃離現場，作案手法老練，並利用失竊車輛做斷點，躲避警方追緝。

警方組成專案小組，經調閱上百支監視器，以車追人，並運用情資整合資料庫分析、刑事鑑識採驗比對等，鎖定以戴嫌為首的竊盜集團，於6月29日拂曉出擊，動員近40名警力，在新北、桃園及台中市同步收網，將戴嫌等4人拘提歸案，全案依加重竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110701