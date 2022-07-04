假增資真詐財 科技公司負責人判10年定讞

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（中央社記者林長順台北4日電）科技公司負責人郭姓男子涉嫌假交易、美化財報，並假增資詐賣股票4000餘萬元。台灣高等法院判處郭男10年徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。郭男日前因未到案發監已遭通緝。

判決指出，郭男等人於民國101年11月間，由不知情的女友等人充當增資股東，再向友人短期借款新台幣5000萬元作為增資股款，對外營造出預計上市上櫃等假象，詐賣股票共得1億5740萬1000元，郭男自盤商處獲取犯罪所得736萬元。

另外，郭男等人明知公司資本不實、營運不善，於103年至105年間陸續召開4次董事會，決議現金增資發行新股，讓股東誤以為前景看好，詐得股款3473萬餘元。

台北地方法院一審依違反證券交易法、公司法判處郭男有期徒刑11年6月。台灣高等法院改依詐欺罪判刑郭男2年2月，其餘犯行依違反證交法等罪判刑10年。

郭男涉詐欺罪部分，因不得上訴最高法院而定讞。台北地檢署日前因郭男未到案執行，發布通緝。郭男涉違證交法等罪部分，最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：李亨山）1110704