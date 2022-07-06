百貨行改標賣逾噸過期日本零食 業者繳百萬緩起訴

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高雄一間百貨行受疫情衝擊，日本進口零食賣不掉，業者竟竄改1公噸多過期食品標籤轉賣給糖尿病服務中心等下游，檢警前往搜索，當場查獲逾1公噸的過期食品，另還有藥布、眼藥水等藥品。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月6日

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄一間百貨行受疫情衝擊，日本進口零食賣不掉，業者竟竄改1公噸多過期食品標籤轉賣給糖尿病服務中心等下游，雄檢考量業者坦承犯行，處分緩起訴、須繳100萬元給公庫。

百貨行劉姓夫妻落網後坦承犯行，且配合高雄市政府衛生局下架回收銷毀共1.55公噸過期食品，高雄地檢署檢察官考量夫妻倆雖涉犯食安、藥事、偽造文書等法，但均無前科，且犯後坦承犯行，全案偵結後處分緩起訴2年，但夫妻倆和百貨行須向公庫共繳納新台幣100萬元。

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高雄地檢署緩起訴書指出，在高雄苓雅區經營百貨行的劉姓夫妻檔，長年自日本進口多樣日本零食，近幾年店裡生意受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊日益下滑，兩人為減少虧損，自去年5月起將本應報廢的過期日本進口食品、藥品改標後繼續販售。

檢警查出，兩人自去年5月到今年1月間，將過期改標食品販售給下游糖尿病服務中心、百貨行、商行等下游業者，直到警政署保七總隊第三大隊獲報，由雄檢指揮，聯手高市衛生局前往百貨行搜索，當場查獲逾1公噸過期食品，另還有藥布、眼藥水等藥品。（編輯：陳仁華）1110706