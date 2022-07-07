犯下至少10起機車竊案 台中男子遭羈押

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台中市汪姓男子習慣針對未拔鑰匙的機車行竊，警方日前查出他再度犯案，循線逮人，經查今年至今已犯下至少10件機車竊案，檢方為避免他再犯，向法院聲押獲准。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年7月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市汪姓男子居無定所，習慣針對未拔鑰匙的機車行竊，警方日前查出他又下手行竊，循線將他逮捕，經清查今年至今已犯下至少10件機車竊案，檢方為避免他再次犯案向法院聲押獲准。

台中市警察局刑警大隊偵三隊今天發布新聞稿表示，台中市今年初至今發生多起機車竊盜事件，經轄區警方調閱監視器，查出23歲汪男涉嫌重大，經通知他到案調查，因並非現行犯，案件函送地檢署偵辦後，汪男仍利用判決服刑的空檔繼續犯案。

今年4月中市刑大肅竊組分析資料後，統合相關分局，成立專案小組偵辦，警方擴大分析發生地監視器影像、深入統合各發生地點交叉比對汪男足跡，發現汪男居無定所，搭乘公車出沒在台中市各處車站、鬧區，伺機竊取未拔鑰匙的機車。

汪男經常出沒網咖、公園等不特定處所，經辦案人員持續跟監，發現他6月30日前往在台中新社區興隆街一帶，竊取一輛未拔鑰匙的機車，警方立即循線到網咖將他逮捕。

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警方清查發現，加上本次他下手行竊機車，今年度已犯下至少10起機車竊案，為避免他再次犯案，警方將相關證據交由檢方，由檢方向台中地院聲請羈押汪男，經法院審理後獲裁准，檢警後續將同步清查汪男是否涉及其他案件，持續擴大偵辦。

台中市刑大隊偵三隊隊長詹典儒表示，分析機車失竊原因，大都因鑰匙未拔而遭順手牽羊，犯嫌使用後便隨意棄置路旁，提醒民眾停放機車應注意是否將鑰匙拔起，並勿將貴重物品放置於車廂內，以免讓有心人士有機可趁。（編輯：謝雅竹）1110707