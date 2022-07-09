稱工時長壓力大 護士重摔男嬰遭判13年

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）38歲曾姓女子有護士執照，她任職於台中市一家產後護理之家時，重摔未滿月的陳姓男嬰，導致男嬰顱內出血，她辯稱因工時長、壓力大，仍遭判13年徒刑，可上訴。

判決書中指出，曾女有護士執照，從事產後護理工作約6至7年，在該單位工作也有3年。曾女在去年5月間，對陳姓男嬰施以暴行，除將男嬰重摔在工作台上，以毛巾包裹臉部用力拍打，甚至握拳擊打頭部。曾女又在記錄簿上寫著「喝奶時，發現左右臉頰不對稱，續觀」，另個護理師發現嬰兒狀況不對，通知醫師檢查。

陳姓男嬰被送醫急救，顱內骨折、出血，併發意識喪失及抽搐、痙攣等癲癇，治療時仍有右手動作較少、肢體軀幹發展顯著遲緩、明顯右半身肢體障礙，左右大腦多處腦質軟化，多處大腦實質流失、空洞化病變，活動力、認知能力、反應能力都遲緩等「創傷性腦損傷」重傷害。

曾女辯稱，因長期上大夜班壓力大，加上經濟壓力沉重，才導致情緒失控，傷害男嬰，但主觀上沒有重傷害的犯意。台中地院認為，她犯後態度不佳，未賠償也沒有和嬰兒父母和解，一審判決13年徒刑。曾女上訴。

台中高分院審理時，曾女坦承犯行，但稱她沒有重傷害男嬰的犯意，希望減刑，法官仍維持原判13年徒刑，駁回上訴。此案可再上訴。（編輯：謝雅竹）1110709