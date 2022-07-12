北市災害防救演習 主軸鎖定旱災和輻射災害

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）「台北市111年災害防救演習」今天登場，台北市消防局指出，活動模擬旱災期間發生不同類型災害，考驗北市府防救災團隊如何應變處理，台北市長柯文哲也現身實兵操演。

台北市政府今天下午舉辦「台北市111年災害防救演習」，並採「半預警、不壓縮演習時序、不搭設場景」方式進行，且依循中央COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫指引辦理應變動員演習。

消防局透過新聞稿表示，這次演習設定兩大主題，分別以「旱災」及「輻射災害」為主軸，模擬在旱災期間且陸續發生不同種類災害，考驗北市府防救災團隊的應變處理能力。

同時，演習以半預警方式實施，由柯文哲抽選演習項目並多點同時進行現地實兵操演。

消防局指出，演習檢視項目，包括緊急取水站開設、前進指揮所開設、放射性物質災害搶救、防疫旅館火災搶救等14項，相關單位接獲災情通報後，由駐地出發至災害現場，依標準作業程序（SOP）進行演練直至災害處理結束為止。

除整合北市府各單位外，消防局說，演習也包含國軍、民間團體以及其他防救災單位和資源共同演練，於災害發生時採取快速、正確的整合災害防救量能，採取必要防護應變措施。

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消防局提到，台北市因仰賴位置絕佳且水質優良的翡翠水庫，得天獨厚未遭遇大規模旱災，但為因應未來極端氣候挑戰，柯文哲認為「有水當思無水之苦」，除正建立「翡翠專管」防範旱災於未然，也提醒市民平時要養成節約用水習慣。

另外，北市政府同步也將從演習過程中發現問題、解決問題，滾動式修正災害防救SOP，以精進各單位的災害應變能力，減少災害損失，建立 「耐災韌性」的宜居永續城市。（編輯：張銘坤）1110712

台北市111年災害防救演習12日下午在大直英迪格酒店舉行，現場模擬防疫旅館火災搶救情形，進行住宿旅客疏散演練。中央社記者吳家昇攝 111年7月12日

台北市111年災害防救演習12日在大直英迪格酒店舉行，現場模擬防疫旅館火災搶救，消防人員架梯營救受困民眾。中央社記者吳家昇攝 111年7月12日

台北市111年災害防救演習12日在大直英迪格酒店舉行，演練人員進行防疫旅館火災搶救，以滅火器試圖撲滅火勢。中央社記者吳家昇攝 111年7月12日

台北市111年災害防救演習12日在大直英迪格酒店舉行，演練人員進行防疫旅館火災搶救，消防員以高壓水柱澆灌撲滅火勢。中央社記者吳家昇攝 111年7月12日

台北市長柯文哲（前右）12日在大直英迪格酒店，出席台北市111年災害防救演習。中央社記者吳家昇攝 111年7月12日

台北市長柯文哲（前左）12日在大直英迪格酒店，出席台北市111年災害防救演習，視察防疫旅館防災救護演練。中央社記者吳家昇攝 111年7月12日

台北市長柯文哲（前左2）12日在大直英迪格酒店，出席台北市111年災害防救演習，並向參與演練的消防救護人員致意。中央社記者吳家昇攝 111年7月12日