彰化男子獨攀馬崙山失聯 中市消防局派員搜尋

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彰化縣粘姓男子14日獨自攀登台中市和平區馬崙山失聯未返家，台中市消防局接獲報案後，15日即出動人員上山搜尋，但到19日上午為止，還未發現粘男下落。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）彰化縣粘姓男子14日獨自攀登台中市和平區馬崙山失聯未返家，台中市消防局表示，接獲報案後連日派員上山搜尋粘男下落，但到今天上午為止，仍未發現粘男下落，正持續搜尋中。

台中市消防局第二大隊告訴中央社記者，42歲的粘男14日獨攀馬崙山失聯未返家，接獲家屬報案後，15日即出動人員上山搜尋，也出動無人機協助，但到今天上午為止，還未發現粘男的下落。

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對於家屬貼文懸賞50萬元尋人，消防局指出，家屬的意見予以尊重，對於其他的登山隊搜尋，也都樂觀其成，而消防局也將持續動員尋人，希望早日找到粘男。

據家屬指出，粘男14日出門時穿著淺色上衣、深色長褲、黑色鞋子，身背藍色背包，有戴眼鏡及口罩，如果14日當天上午11時5分至11時42分，曾在馬崙山三角點移動或離開的山友，盼望能提供協助。（編輯：卞金峰）1110719