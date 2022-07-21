蓮池潭帆船翻覆2溺斃 橋檢證實男童穿簡易救生衣

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄蓮池潭昨天發生帆船翻覆意外，蔡姓教練和王姓男童雙雙溺水不治，檢察官今天上午會同法醫相驗指出，2人身上無明顯外傷，王童落水前有穿簡易型救生衣，教練未穿。

高雄市左營區蓮池潭風景區昨天下午發生溺水意外，有合格帆船證照的61歲蔡姓教練下午1時多帶9歲王童進行1對1風帆船訓練課程，但沒多久後船隻卻因不明原因翻覆，警消昨天先救起王童，但送醫仍宣告不治，今天清晨5時多又再尋獲蔡姓教練遺體，兩人遺體均送往高雄市立殯儀館。

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山上午會同法醫前往相驗死者遺體，雙方家屬皆到場，王童親屬在相驗結束後和其他家人相擁哭泣，場面哀戚。

顏郁山現場接受媒體聯訪表示，蔡姓教練和王童經相驗身上均無明顯外傷，初判頭部也沒有遭重擊痕跡；但王童是有穿著輕便運動用救生衣，雖然比較小件貼身但也比較好活動，屬於簡易型救生衣，教練則未穿救生衣。

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針對2人落水後是否是撞到頭部重擊暈厥溺斃，顏郁山則說，目前相驗後2人無明顯外傷，確切死因仍無法從外觀判斷，後續會和法醫研究後，再對外說明，至於是否複驗也需要討論。

據蔡姓教練臉書（Facebook）資訊顯示，他不但擁有不少證照，且曾擔任中華民國帆船協會國家級教練與A級裁判，也曾擔任國立中山大學帆船校隊指導教練；教練家屬也證實他擁有合格證照。（編輯：陳仁華）1110721