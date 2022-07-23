68歲山友登錐麓古道摔20公尺邊坡 卡樹上獲救

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）68歲陳姓登山客今天隨隊登錐麓古道，下山途中不慎摔落20公尺深邊坡，卡在樹上求援，消防人員獲報後前往協助老翁脫困，所幸僅頭部受傷，無生命危險。

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花蓮縣消防局今天下午近2時接獲通報，一行4人登山隊伍行走錐麓古道，下山途中經距離出口約2公里處時，陳姓登山客不慎摔落邊坡，同行隊員緊急通報，消防局共派出2梯次、17人前往救援。

花蓮縣消防局指出，邊坡陡峭，坡度約70度，陳姓登山客摔落約距離步道約20公尺深的樹上，下午4時許接觸後，陳男僅頭部約5公分撕裂傷，經短暫休息後，由搜救人員陪同下山。（編輯：黃世雅）1110723